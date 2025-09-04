Ex-goleiro Hélton, natural de São Gonçalo, é preso em Portugal

O ex-goleiro Hélton Arruda, com passagens importantes em Vasco, Porto e seleção brasileira, foi preso nesta quarta-feira (3), em Vila Nova de Gaia, em Portugal, onde ele mora desde que encerrou sua carreira. A polícia foi até a casa do ex-jogador após denúncia de violência doméstica contrauma mulher com quem ele tinha, supostamente, um relacionamento extraconjugal. Hélton nasceu em São Gonçalo e residiu no bairro de Alcântara por anos.

De acordo com informações do jornal Público, de Portugal, Hélton foi alvo de uma operação após ser denunciado por violência doméstica. A vítima seria uma mulher com quem o ex-goleiro teria tido uma relação, fora do casamento, por 10 anos. Ainda segundo a imprensa portuguesa, a mulher teria relatado à polícia, quem em um dado momento, durante uma discussão entre eles, Hélton teria a ameaçado, encostando “um objeto que lhe pareceu ser uma arma de fogo”.

Na ação desta quarta, a polícia localizou uma arma que não tinha registro no nome do ex-jogador. Segundo dados da polícia local, o armamento teria sido furtado em Gafanha Nazaré, a cerca de 70 quilômetros da residência onde foi encontrada. Hélton pode ser condenado e pegar pena de até 3 anos de prisão por 'maus-tratos simples'.

Helton é natural de São Gonçalo e morou parte da sua infância do bairro Alcântara. Ele iniciou a carreira no Vasco, onde foi campeão da Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mercosul, além do Rio-São Paulo, Taça Rio e Guanabara. Depois ele se transferiu para o Porto, onde venceu o campeonato nacional sete vezes, e a Liga Europa.