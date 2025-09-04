Mundo da moda perde o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

De acordo com a Forbes, o italiano deixa uma fortuna avaliada em US$12 bilhões, o que corresponde a R$65,3 bilhões - Foto: Reprodução

De acordo com a Forbes, o italiano deixa uma fortuna avaliada em US$12 bilhões, o que corresponde a R$65,3 bilhões - Foto: Reprodução

O famoso estilista italiano e fundador da marca Armani, Giorgio Armani, morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos. A notícia do falecimento foi confirmada pela casa de moda através de um comunicado.

'Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani', informou o texto.

O funeral do estilista ocorrerá entre sábado (6) e domingo (7), porém sem muitos detalhes até o momento. Logo em seguida, haverá um funeral privado, mas também sem muitas informações.

Giorgio Armani estava doente há alguns meses. Por causa de sua saúde debilitada, o estilista, pela primeira vez ao longo de sua carreira, não participou do desfile da Semana de Moda Masculina de Milão, que ocorreu em junho.

De acordo com a Forbes, o italiano deixa uma fortuna avaliada em US$ 12 bilhões, o que corresponde a R$ 65,3 bilhões. Além disso, a empresa que carrega o seu nome possui um alto faturamento, sendo de 2,3 bilhões de euros por ano.

Carreira de Giorgio Armani

Conhecido como ‘Rei Giorgio’, o estilista italiano era famoso por ser muito detalhista. Ele mantinha o costume de supervisionar todos os detalhes se suas criações e analisar os negócios de perto.

Nasceu no dia 11 de julho de 1934, em Piacenza, localizado na Emília-Romanha, no norte da Itália. Antes de começar sua carreira na moda, Armani estudou por dois anos medicina e cumpriu com as obrigações militares.

Entretanto, sua vida mudou em 1957, quando começou a trabalhar como decorador de vitrines na loja de departamentos La Rinascente.

Ao longo da década de 1960, começou a carreira junto com Nino Cerruti, conquistando força na carreira como designer.

Lançou sua primeira coleção masculina, em 1974. No ano seguinte, foi a vez da sua primeira linha feminina, na qual deu um grande salto direto para o mundo da moda. Armani, ficou famoso pelas roupas que, mesmo masculinas, carregavam com força os traços femininos.

Durante sua vida, consultou amizade de diversas modelos, como Gisele Bündchen e também da socialite Val Marchiori. Porém, também era conhecido por suas polêmicas com outros estilistas, como Gianni Versace.

A partir das peças criadas para o filme ‘Gigolô Americano’, em 1980, Armani conseguiu mais força em outros países, onde inaugurou mais lojas.

O sucesso também atingiu o mundo da cultura popular, evidenciado pela modelo oficial da marca, a atriz Michelle Pfeiffer. Em 2007, o estilista fez um desfile oficial de Super-Heróis, com ela sendo a principal depois de interpretar a Mulher-Gato nos cinemas em 1992.