Em menos de 4 meses, Ecoponto do Zé Garoto reciclou mais de 10 toneladas de materiais

O Ecoponto do Zé Garoto conseguiu, em quase quatro meses de funcionamento, reciclar mais de 10 toneladas de materiais. O Ecoponto do bairro foi pensado para funcionar em um local central da cidade, no qual todos pudessem ir e deixar seus resíduos. Por isso, o equipamento foi instalado na Praça Estephânia de Carvalho, em meados de maio deste ano. Ao todo, foram recicladas 500 toneladas de materiais nos três Ecopontos, incluindo as unidades de Santa Luzia e do Barro Vermelho.

É nos Ecopontos que os gonçalenses podem trocar materiais recicláveis por dinheiro digital. São aceitos plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

Leia também:

Polícia Civil indicia cabo da PM que atingiu amigo em Camboinhas

Alunos do Cefet-RJ conquistam Prêmio Inova com software inovador para o TCE

Apenas no mês de agosto, foram reciclados quase 3 toneladas de materiais no Ecoponto do Zé Garoto, atingindo o número de 10 toneladas de materiais recicláveis desde sua inauguração, em meados de maio deste ano. Já no Ecoponto de Santa Luzia, foram reciclados mais de 6 toneladas de materiais no mês de agosto e mais de 121 toneladas desde sua inauguração, em fevereiro de 2024. Já o Ecoponto do Barro Vermelho reciclou mais de 18 toneladas em agosto, totalizando mais de 363 toneladas de materiais desde sua inauguração, em junho de 2023.

O projeto é uma iniciativa da campanha “Limpa São Gonçalo” e foi desenvolvido pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável. O Ecoponto surgiu a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município.

“Os Ecopontos são uma iniciativa de extrema importância na nossa cidade. Antes de instalarmos esse Ecoponto, tivemos a ideia de colocá-lo no Zé Garoto já que é uma área central da nossa cidade, próximo a hospitais e comércios, então, muita gente transita por aqui, fazendo com que o descarte dos resíduos nesse equipamento seja feito de forma mais fácil, beneficiando a todos. Teremos mais Ecopontos em breve na nossa cidade, em novos bairros”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

“Estamos muito felizes e gratos de ver o sucesso do Ecoponto do Zé Garoto e de todos os outros na nossa cidade. Os números de reciclagem nesses equipamentos acabam favorecendo muito o meio ambiente, já que a reciclagem evita, por exemplo, que os resíduos acabem parando nos bueiros e nos nossos rios. Fora que as pessoas conseguem complementar sua renda quando trocam os materiais por dinheiro digital aqui nos Ecopontos. É um projeto que me deixa muito feliz e realizado”, disse o secretário de Conservação, Edson Leal.

Serviço:

Os três Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

. Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira

. Santa Luzia – Rua Visconde Seabra

. Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho