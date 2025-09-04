Mãe é presa por ocultar corpo de filha de 7 anos

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio da Capital - Foto: Divulgação/PCERJ

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio da Capital - Foto: Divulgação/PCERJ

Policiais militares prenderam nessa quarta-feira (3), uma mulher, de 25 anos, que foi presa em flagrante acusada de esconder o corpo da própria filha dentro de casa, no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O corpo da menina de 7 anos, foi localizado em estado avançado de decomposição. A mãe foi contida por moradores e entregue para a Polícia Militar.

Leia também:

Tiroteio 'tira o sono' de moradores no Morro do Feijão, em São Gonçalo

Mundo da moda perde o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

Testemunhas contaram à polícia, que a criança tinha necessidades especiais. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio da Capital (DHC).

As primeiras informações apontam que a menina pode ter morrido em agosto, apesar da data exata ainda não ter sido atestada.

A mãe foi autuada por ocultação de cadáver e indicada por feminicídio, uma vez que o crime aconteceu em um contexto de violência familiar.