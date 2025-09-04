Tiroteio 'tira o sono' de moradores no Morro do Feijão, em São Gonçalo

Morro do Feijão fica no bairro Paraíso, em São Gonçalo - Foto: Divulgação/Arquivo OSG

Morro do Feijão fica no bairro Paraíso, em São Gonçalo - Foto: Divulgação/Arquivo OSG

Moradores da Comunidade do Feijão, no bairro Paraíso e arredores, em São Gonçalo, relataram uma intensa troca de tiros por volta das 21h20 dessa quarta-feira (3). Segundo a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram atacados enquanto realizavam patrulhamento na região.

Ainda de acordo com informações do comando da unidade, os agentes foram recebidos a disparos de arma de fogo e houve confronto. Após o cessar da troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção ao interior da comunidade.

Nas redes sociais, moradores relataram o sentimento de insegurança com os disparos.

O policiamento foi reforçado no entorno do Morro do Feijão e a ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

