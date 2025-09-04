PF deflagra Operação Golpe para combater fraudes bancárias, no Sul Fluminense

Na manhã desta quinta-feira, (4/9), a Polícia Federal deflagrou a Operação Golpe com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar contratos de financiamento de veículos em instituições bancárias.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão e um mandado de sequestro de bens — que incide sobre valores e patrimônio equivalentes ao proveito obtido com as fraudes — em Resende, município localizado no Sul Fluminense. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal.

As apurações indicam que o grupo criminoso fraudou contratos de financiamento de nove veículos, gerando um prejuízo estimado em R$ 622 mil ao sistema financeiro nacional. Além disso, há indícios de que a organização utilizava “laranjas” e se valia do conhecimento técnico de uma ex-servidora do sistema bancário para viabilizar os golpes. A fraude consistia na inclusão de dados falsos ou indevidos em contratos, posteriormente validados como legítimos pelas instituições.

A operação tem como objetivo interromper a prática criminosa, possibilitar a recuperação dos valores desviados e reunir novos elementos de prova que permitam esclarecer a totalidade dos fatos e responsabilizar todos os envolvidos no esquema.

Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e associação criminosa.