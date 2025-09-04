Governo lança novo vale-gás 'Gás do Povo' e mais de 15 milhões de famílias serão beneficiadas

O programa “Gás do Povo” será lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã desta quinta-feira (4), em Minas Gerais.

O projeto, que ampliou o atual Auxílio Gás, vai ajudar cerca de 15,5 milhões de famílias e deve fazer o governo desembolsar R$5 bilhões em 2026.

A previsão é que o programa seja lançado no Aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte, capital mineira. Participaram do evento o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de Minas Gerais. A pasta foi a responsável pela criação do “Gás do Povo”.

O novo programa social, vai proporcionar gratuidade no botijão de gás de cozinha (GLP) e pretende ampliar o já existente Auxílio Gás, com uma novidade do auxílio, para famílias inseridas no Cadastro Único, com renda igual ou menor que meio salário mínimo.

De acordo com o governo, a assiduidade do benefício vai mudar de acordo com a composição familiar: dois integrantes terão direito até três botijões por ano, três integrantes até quatro botijões por ano e quatro integrantes até seis botijões por ano.

Como ter acesso ao benefício

Ainda segundo o governo, o beneficiário poderá retirar o botijão nas revendas credenciadas mais perto de suas residências, sem a necessidade de intermediários.

A autorização para buscar o botijão, terá ocorrer com quatro possibilidades, ainda em fase final de detalhamento: Aplicativo (vale digital); cartão próprio para o programa; QR Code (vale impresso adquirido em lotéricas e agências da Caixa) e o cartão Bolsa Família, a depender do caso.

A gratuidade do item será garantida no momento da compra através da validação eletrônica na revenda habilitada, conforme informou o Executivo.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), será o responsável pelo gerenciamento do processo de acesso ao programa.

Forma simplificada

De acordo com o ministro Alexandre Silveira, o programa busca distribuir o item de cozinha, de forma “desburocratizada e simplificada”, o que também aumenta os locais de revenda.

Possível retomada das ‘gaiolas’

O ministro explicou que os postos de distribuição de gás serão identificados com o nome do programa. Assim, os beneficiados poderão ir a um deles, levando o cartão da Caixa Econômica Federal, com o cartão do Bolsa Família, com o vale, que poderá ser obtido em todas as lotéricas do país, ou com o aplicativo da Caixa.

Fora os postos de revenda, o governo analisa a ideia de voltar com as ‘gaiolas’, nos postos para ajudar na distribuição do GLP.

Os planos do governo é que o programa ‘Gás do Povo’ comece a operar em novembro. Hoje em dia, o governo conta com o Auxílio Gás, que já conseguiu reduzir o valor do botijão para famílias com baixa renda.

Neste novo modelo, o governo vai disponibilizar vouchers aos beneficiados pela medida, para minimizar o risco da verba do programa ser utilizada para outro fim.

O programa ‘Gás do Povo’, é encarado pelo governo como uma ação para servir de ‘vitrine’ no fim do mandato do presidente Lula, aliada ao aumento da gratuidade na conta de luz e também a isenção do Imposto de Renda para os contribuintes que recebem até R$ 5 mil por mês. O projeto foi encaminhado para o Congresso por meio de uma Medida Provisória (MP).

O estado de Minas Gerais, tem o segundo maior eleitorado do país, e por isso é decisivo nas eleições presidenciais mais acirradas.