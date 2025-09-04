Homem é encontrado baleado na RJ-104 e está em estado grave

Um homem foi encontrado baleado nas margens da RJ-104, perto do Km 07 da via, nessa quarta-feira (3). De acordo com informações, trabalhadores que estavam na via notaram o homem caído no acostamento.

A Polícia Militar informou que os agentes do Batalhão do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), foram chamados para atender a ocorrência e localizaram a vítima ferida por disparos de arma de fogo. O homem foi socorrido no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em estado grave.

Ainda não se sabe quem teria efetuado os disparos contra o homem e nem as circunstâncias do caso. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil.