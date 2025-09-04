Homem é preso com moto clonada por agentes do Programa Segurança Presente, em São Gonçalo

O motociclista foi conduzido à Central de Flagrantes da 73ª DP (Neves) - Foto: Filipe Aguiar/Arquivo OSG

O motociclista foi conduzido à Central de Flagrantes da 73ª DP (Neves) - Foto: Filipe Aguiar/Arquivo OSG

Agentes do Programa Segurança Presente prenderam um homem com uma motocicleta clonada, nas proximidades da entrada da comunidade Nova Grécia, situada em Tribobó, em São Gonçalo, nessa quarta-feira (3).

Os agentes estavam realizando uma patrulha na RJ-104, na via sentido Niterói, quando desconfiaram de um homem pilotando uma Yamaha XTZ Lander vermelha. No momento da abordagem, identificaram que a moto apresentava sinais de clonagem.

O motociclista foi conduzido à Central de Flagrantes da 73ª DP (Neves). Na delegacia, os policiais localizaram o verdadeiro dono do veículo que estava em situação legal, e que reside em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Na ligação, o dono da moto confirmou que o veículo estava em sua casa, indicando que a motocicleta apreendida era um clone.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a origem da motocicleta clonada.