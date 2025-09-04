Homem é preso com moto clonada por agentes do Programa Segurança Presente, em São Gonçalo
A verdadeira motocicleta é de um morador de Volta Redonda, no Sul Fluminense
Agentes do Programa Segurança Presente prenderam um homem com uma motocicleta clonada, nas proximidades da entrada da comunidade Nova Grécia, situada em Tribobó, em São Gonçalo, nessa quarta-feira (3).
Os agentes estavam realizando uma patrulha na RJ-104, na via sentido Niterói, quando desconfiaram de um homem pilotando uma Yamaha XTZ Lander vermelha. No momento da abordagem, identificaram que a moto apresentava sinais de clonagem.
O motociclista foi conduzido à Central de Flagrantes da 73ª DP (Neves). Na delegacia, os policiais localizaram o verdadeiro dono do veículo que estava em situação legal, e que reside em Volta Redonda, no Sul Fluminense.
Na ligação, o dono da moto confirmou que o veículo estava em sua casa, indicando que a motocicleta apreendida era um clone.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a origem da motocicleta clonada.