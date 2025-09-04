Os Garotin lança segundo volume do EP que debutou sua carreira, “Os Garotin Session 2”
Trio que conquistou o Grammy Latino volta ao formato que marcou sua estreia, com um repertório fresco que chega às plataformas no dia 03 de setembro
Se no primeiro “Os Garotin Session” (2023) o trio de São Gonçalo – formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima – se apresentou ao mundo com uma produção ao vivo que misturava samba, soul, funk, R&B e black music em faixas cheias de balanço, o segundo volume chega dois anos depois com mais camadas, novas texturas e um grupo ainda mais afiado.
O lançamento de “Os Garotin Session 2” sucede um debute histórico que consolidou o grupo como um dos nomes mais promissores da música brasileira, agora, com um álbum de estreia “Os Garotin de São Gonçalo” (2024), um Grammy Latino e muitos feitos meteóricos na bagagem. “Os Garotin Session 2” chega às plataformas de streaming no dia 03 de setembro, ouça AQUI.
Mantendo a fórmula que conquistou o público, “Os Garotin Session 2” traz cinco faixas: duas composições assinadas pelo grupo e uma solo de cada integrante, com produção assinada por Julio Raposo e Moodstock e lançado através da Virgin Music Group. Gravado em formato Live Session e acompanhado de um registro audiovisual, o projeto mantém o frescor do ao vivo, mas agora com arranjos mais elaborados, incluindo um naipe de metais.
Leia também:
Vasco aposta em nova dupla de zaga para encerrar problema crônico da defesa
BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0
Assista a Live Session de “Calor e Arrepio” AQUI
“A gente sempre se sentiu muito em casa no palco. Então pra gente é essencial transmitir essa energia nos álbuns e EP’s”, explica o trio. Essa energia transborda em músicas que transitam entre romance, sensualidade, vulnerabilidade e bom humor, como a faixa que abre a tracklist “Calor e Arrepio”, que combina o romantismo de Cupertino, a sensualidade de Anchietx e o groove dançante de Leo Guima. Entre as novidades, o Session 2 apresenta também as canções “Simples Assim”, “Maldade” (Os Garotin, Anchietx), “Coração de Lata” (Os Garotin, Leo Guima) e finaliza com “Força Bruta” (Os Garotin, Cupertino).
Coroando uma trajetória em ascensão, este será o primeiro lançamento fonográfico do trio após o álbum de estúdio que guiou as indicações a Melhor Álbum de Engenharia de Gravação e Artista Revelação, e conquistou a primeira estatueta do principal prêmio da indústria, na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. “Os Garotin Session 2” abre ainda uma turnê nacional que passará pelos principais festivais do calendário cultural nacional, como The Town (em São Paulo) e o AFROPUNK Brasil (em Salvador), reafirmando que o palco continua sendo a verdadeira casa d’Os Garotin.
TRACKLIST
“Calor e Arrepio” (Os Garotin)
“Simples Assim (Os Garotin)
“Maldade” (Os Garotin, Anchietx)
“Coração de Lata” (Os Garotin, Leo Guima)
“Força Bruta ” (Os Garotin, Cupertino)
FICHA TÉCNICA
Produção Musical: Julio Raposo, Moodstock Music
Produção Executiva Moodstock: Pepê Santos e Camila Caruso
Produção Técnica: Borja “Gringo” e Francine Almeida
Arranjos: Julio Raposo
Gravação: Tércio Marques
Edição: Tércio Marques e Julio Raposo
Mixagem: Bernardo Martins
Masterização: Felipe Tichauer
Direção Musical e Baixo: Julio Raposo
Bateria: Felipe Martins
Percussão: Rômulo Oliveira
Sax: Filipe Moura
Trompete: Luiz Alves
Trombone: Leonardo Ramiro
Roadie: Raphael Brandão
Audiovisual
Produtora: Skilos + 3C Produções
Diretor: Daniel Barreto
Diretor Artístico: Renan de Andrade
Assistente de Direção: Pedro Patrício
Produtor Audiovisual: Fábio Scalon
Produtor Os Garotin: Daniel Poconé
Produtor Executivo Audiovisual: Alex Balduino
Produtor Executivo Os Garotin: Pedro Treiguer
Diretor de Fotografia: André Barreto
Operadores de Câmera: André Barreto, Gonçalo, Eric Moura, Guilherme Schmidt, Ricardo Germano
Assistente de Câmera 1: Renan Herison
Assistente de Câmera 2: Vitor Garcia
Fotografia Still e BTS: Maria Otávia
Vídeo BTS: Ricardo Germano
Gaffer (Chefe de Elétrica): Anderson Luis (Andinho)
Assistente de Elétrica 1: Tiago Virgílio
Assistente de Elétrica 2: Claudio Luiz
Chefe de Maquinária: Carlos Renato
Assistente de Maquinária 1: Daniel Durães
Assistente de Maquinária 2: Luiz Carlos
Diretora de Arte: Didi Maakaroun
Assistente de Arte: Bernardo Ribeiro
Contrarregra: Raif Roosevel
Stylist: Roberta Campos
Assistente stylist: Nurya Boni
Assistente stylist: Lize D’elia
Beleza: Jess Linhares
Assistente beleza: Helo Coutinho
Camareira: Ana Santos
Editor: Daniel Barreto
Colorista: André Barreto