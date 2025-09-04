Os Garotin lança segundo volume do EP que debutou sua carreira, “Os Garotin Session 2”

Se no primeiro “Os Garotin Session” (2023) o trio de São Gonçalo – formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima – se apresentou ao mundo com uma produção ao vivo que misturava samba, soul, funk, R&B e black music em faixas cheias de balanço, o segundo volume chega dois anos depois com mais camadas, novas texturas e um grupo ainda mais afiado.

O lançamento de “Os Garotin Session 2” sucede um debute histórico que consolidou o grupo como um dos nomes mais promissores da música brasileira, agora, com um álbum de estreia “Os Garotin de São Gonçalo” (2024), um Grammy Latino e muitos feitos meteóricos na bagagem. “Os Garotin Session 2” chega às plataformas de streaming no dia 03 de setembro, ouça AQUI.

Mantendo a fórmula que conquistou o público, “Os Garotin Session 2” traz cinco faixas: duas composições assinadas pelo grupo e uma solo de cada integrante, com produção assinada por Julio Raposo e Moodstock e lançado através da Virgin Music Group. Gravado em formato Live Session e acompanhado de um registro audiovisual, o projeto mantém o frescor do ao vivo, mas agora com arranjos mais elaborados, incluindo um naipe de metais.

Assista a Live Session de “Calor e Arrepio” AQUI

“A gente sempre se sentiu muito em casa no palco. Então pra gente é essencial transmitir essa energia nos álbuns e EP’s”, explica o trio. Essa energia transborda em músicas que transitam entre romance, sensualidade, vulnerabilidade e bom humor, como a faixa que abre a tracklist “Calor e Arrepio”, que combina o romantismo de Cupertino, a sensualidade de Anchietx e o groove dançante de Leo Guima. Entre as novidades, o Session 2 apresenta também as canções “Simples Assim”, “Maldade” (Os Garotin, Anchietx), “Coração de Lata” (Os Garotin, Leo Guima) e finaliza com “Força Bruta” (Os Garotin, Cupertino).

Coroando uma trajetória em ascensão, este será o primeiro lançamento fonográfico do trio após o álbum de estúdio que guiou as indicações a Melhor Álbum de Engenharia de Gravação e Artista Revelação, e conquistou a primeira estatueta do principal prêmio da indústria, na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. “Os Garotin Session 2” abre ainda uma turnê nacional que passará pelos principais festivais do calendário cultural nacional, como The Town (em São Paulo) e o AFROPUNK Brasil (em Salvador), reafirmando que o palco continua sendo a verdadeira casa d’Os Garotin.

TRACKLIST

“Calor e Arrepio” (Os Garotin)

“Simples Assim (Os Garotin)

“Maldade” (Os Garotin, Anchietx)

“Coração de Lata” (Os Garotin, Leo Guima)

“Força Bruta ” (Os Garotin, Cupertino)

FICHA TÉCNICA

Produção Musical: Julio Raposo, Moodstock Music

Produção Executiva Moodstock: Pepê Santos e Camila Caruso

Produção Técnica: Borja “Gringo” e Francine Almeida

Arranjos: Julio Raposo

Gravação: Tércio Marques

Edição: Tércio Marques e Julio Raposo

Mixagem: Bernardo Martins

Masterização: Felipe Tichauer

Direção Musical e Baixo: Julio Raposo

Bateria: Felipe Martins

Percussão: Rômulo Oliveira

Sax: Filipe Moura

Trompete: Luiz Alves

Trombone: Leonardo Ramiro

Roadie: Raphael Brandão

Audiovisual

Produtora: Skilos + 3C Produções

Diretor: Daniel Barreto

Diretor Artístico: Renan de Andrade

Assistente de Direção: Pedro Patrício

Produtor Audiovisual: Fábio Scalon

Produtor Os Garotin: Daniel Poconé

Produtor Executivo Audiovisual: Alex Balduino

Produtor Executivo Os Garotin: Pedro Treiguer

Diretor de Fotografia: André Barreto

Operadores de Câmera: André Barreto, Gonçalo, Eric Moura, Guilherme Schmidt, Ricardo Germano

Assistente de Câmera 1: Renan Herison

Assistente de Câmera 2: Vitor Garcia

Fotografia Still e BTS: Maria Otávia

Vídeo BTS: Ricardo Germano

Gaffer (Chefe de Elétrica): Anderson Luis (Andinho)

Assistente de Elétrica 1: Tiago Virgílio

Assistente de Elétrica 2: Claudio Luiz

Chefe de Maquinária: Carlos Renato

Assistente de Maquinária 1: Daniel Durães

Assistente de Maquinária 2: Luiz Carlos

Diretora de Arte: Didi Maakaroun

Assistente de Arte: Bernardo Ribeiro

Contrarregra: Raif Roosevel

Stylist: Roberta Campos

Assistente stylist: Nurya Boni

Assistente stylist: Lize D’elia

Beleza: Jess Linhares

Assistente beleza: Helo Coutinho

Camareira: Ana Santos

Editor: Daniel Barreto

Colorista: André Barreto