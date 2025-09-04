Alunos do Cefet-RJ conquistam Prêmio Inova com software inovador para o TCE

Professores e alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) conquistaram nesta quarta-feira (3) o primeiro lugar no Prêmio Inova com a criação do Nemesis, um software inovador para automatizar a análise de notas de empenho do Tribunal de Contas do Estado (TCE), aumentando a capacidade de fiscalização da corte. A premiação foi entregue durante o Painel Telebrasil, o principal evento de telecomunicações no país, em Brasília.

Atualmente, as notas de empenho são analisadas manualmente ou por amostragem pelos auditores do TCE, que têm de ler a descrição de cada uma. Com a solução desenvolvida pelos estudantes do Cefet, o software fará análise e busca semântica desses documentos, que registram a reserva de orçamento para a realização de uma despesa específica e contêm informações como fornecedor, descrição, valor e categoria do gasto.

"Estamos em negociações para a implantação da ferramenta no TCE e a nossa expectativa é que haja um aumento de desempenho de 70% na análise das notas de empenho pelos auditores", explica o professor Eduardo Bezerra, um dos coordenadores da turma premiada do Cefet.

Os projetos foram selecionados entre mais de 40 inscritos por institutos federais de educação. “O Prêmio Inova é uma demonstração concreta de como a inovação e a conectividade podem transformar realidades em todo o Brasil. Esses quatro projetos mostram o impacto direto que a pesquisa aplicada, desenvolvida nos institutos federais, pode ter na vida das pessoas — seja promovendo inclusão, aumentando a produtividade no campo, combatendo a evasão escolar ou modernizando a gestão pública”, comenta Marcos Ferrari, presidente-executivo da Telebrasil e da Conexis Brasil Digital.

O prêmio foi entregue por Mario Girasole, VP Regulatório, Institucional, Relações Públicas e ESG da TIM Brasil, ao professor Eduardo Bezerra e a Vinícius Borges, aluno do curso de ciência da computação. A premiação é resultado da parceira da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação e do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com o apoio da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).





