Polícia Civil indicia cabo da PM que atingiu amigo em Camboinhas

Um cabo da Polícia Militar foi indiciado pela Polícia Civil, suspeito de efetuar disparos e ferir um amigo, na Praia de Camboinhas, situada em Niterói.

Ele estava de folga no domingo (31), quando aconteceu o caso. De acordo com informações de testemunhas, o cabo da PM efetuou disparos para o alto e para o chão, na tentativa de intimidar um homem que teria cumprimentado sua namorada. Um dos tiros desviou e acabou ferido o amigo do militar, que foi atingido no abdômen.

A vítima foi levada ao Hospital Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde passou por cirurgia e continua internado em estado gravíssimo.

A arma do policial e as balas foram apreendidas. A Polícia Civil é responsável pelo inquérito, mas também há uma investigação contra o policial feita pela Corregedoria da PM.