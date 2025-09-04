Operação Black Flow cumpre mandados de prisão contra esquema de fraude imobiliária

No estado do Rio, os mandados foram cumpridos nos bairros da Barra da Tijuca, Leblon, Jacarepaguá e Inhaúma - Foto: Divulgação/Polícia Civil

No estado do Rio, os mandados foram cumpridos nos bairros da Barra da Tijuca, Leblon, Jacarepaguá e Inhaúma - Foto: Divulgação/Polícia Civil

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumpriram, nessa quarta-feira (03), quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão em apoio à Operação Black Flow, deflagrada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) em três estados.

A investigação tem como foco um grupo criminoso que teria movimentado mais de R$ 90 milhões por meio de fraudes na comercialização de imóveis.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual de Combate às Organizações Criminosas de Florianópolis e cumpridas em residências e sedes de empresas dos investigados nos municípios de Porto Belo, Itapema e Joinville (SC), além das capitais Rio de Janeiro e São Paulo.

No estado do Rio, os mandados foram cumpridos nos bairros da Barra da Tijuca, Leblon, Jacarepaguá e Inhaúma, com atuação direta do GAECO/MPRJ e do GAECO de Itajaí (Santa Catarina).

As investigações indicam que os imóveis eram ofertados sem o devido registro de incorporação imobiliária, dentro de um esquema empresarial montado para conferir aparência de legalidade às operações, ocultando a natureza fraudulenta dos negócios.

Segundo o MPSC, os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e infrações contra a economia popular.

Leia também:

Idoso morto em ônibus na BR-101 é sepultado em São Gonçalo; “ele fazia esse caminho todo dia”

Polícia Civil prende terceiro envolvido em roubo à família Bolsonaro em Resende