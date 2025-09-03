Motociclista é baleado e morre na Linha Amarela

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas motociclista já estava sem vida - Foto: Divulgação

Um homem foi encontrado morto na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (3). O corpo estava próximo à pista sentido Barra da Tijuca, na altura da saída 5, em Del Castilho. A vítima foi identificada como Douglas Marcolino Henrique, de 38 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria tentado atravessar a Linha Amarela na altura da Vila do João, quando foi atingido, O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que analisa imagens de câmeras de segurança da região.

Douglas Marcolino trabalhava como entregador. Ele foi localizado com uma bolsa com diversas notas fiscais de trabalho.



A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informou que houve uma ocorrência envolvendo um carro e uma motocicleta na via, na altura da Vila do João.