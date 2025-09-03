Kelly Key da apartamento luxuoso de presente pra filha

A cantora Kelly Key, de 42 anos, resolveu presentear a filha, Suzana Freitas, de 24, com um apartamento luxuoso no mesmo prédio em que a artista tem uma cobertura para passar as férias no Brasil. No Instagram, a cantora falou sobre a situação com seus seguidores.

"Meu coração está cheio de gratidão porque Suzanna é uma menina muito especial, que nasceu com o dom da comunicação, encantadora e muito trabalhadora, independentemente da situação financeira da família. Isso é muito bom", escreveu.

Para a cantora, poder presentear a filha com um apartamento é um privilégio. "Eu e Mico estamos vivendo uma fase muito boa porque sabemos que entregamos para o mundo uma menina pronta, e ela sabe que vamos estar sempre de portas abertas para quando quiser voltar", afirmou citando o marido.

Leia também:

➣Polícia Civil prende terceiro envolvido em roubo à família Bolsonaro em Resende

➣ Prefeitura de Niterói abre vistoria para táxis com fabricação em 2013 e 2014

"O apartamento que a gente deu para ela é no mesmo prédio em que temos uma cobertura. São quatro blocos, e ela conseguiu um no nosso bloco. Ela está no oitavo andar e falou: 'Mãe, quer dizer que eu posso ficar lá com você de pijama, passando o dia vendo TV, e quando eu for dormir eu desço?'".

"Isso prova que não precisamos ficar angustiados quando mostramos a eles que estamos ali para somar. Independentemente de mudar de teto, a conexão é eterna. Esse sentimento gostoso de casa e aconchego sempre vai ficar. Meu coração fica em paz por saber que, mesmo tendo o espaço dela, ela sempre vai querer voltar e estar perto", complementou.

Kelly Key está casada há 22 anos com Mico Freitas, que é angolano. O casal se mudou para o país africano em 2023.