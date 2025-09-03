Prefeitura Móvel atende mais de 750 pessoas no Largo da Batalha

O prefeito ressaltou a necessidade de estar na rua, ouvindo as demandas - Foto: Divulgação

O prefeito ressaltou a necessidade de estar na rua, ouvindo as demandas - Foto: Divulgação

Nos primeiros dois dias do projeto Prefeitura Móvel no Largo da Batalha, mais de 750 pessoas foram atendidas pelas equipes da Prefeitura. Até sexta-feira (5), os cidadãos poderão levar demandas e aproveitar os serviços disponíveis, das 9h às 17h, na Praça Levi Francisco da Cruz Nunes.

A iniciativa leva diversos serviços públicos diretamente à população, como emissão de segunda via de RG, inscrição no programa Poupança Escola e consulta à Moeda Arariboia e ao Minha Casa, Minha Vida, entre outros. Os moradores também podem registrar solicitações como troca de lâmpada queimada, reparo em buracos na rua e podas de árvores.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância do projeto.

“O Prefeitura Móvel reforça nosso compromisso de levar a Prefeitura até a população, aproximando cidadãos e serviços públicos. Aqui, cada cidadão pode encaminhar suas demandas e sugestões, tirar dúvidas e acessar programas que impactam diretamente sua vida. É fundamental que a gestão esteja próxima da comunidade, ouvindo, atendendo e transformando a cidade de forma prática e eficiente”, afirmou o prefeito.

Almoço com lideranças – Nesta terça-feira (2), o prefeito e a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves, almoçaram com lideranças políticas e comunitárias, no Largo da Batalha.

O prefeito ressaltou a necessidade de estar na rua, ouvindo as demandas da população.

"Quem se afasta do contato direto com os moradores, perde a conexão com a realidade. É preciso saber ouvir sobre as necessidades de cada região para fazer um planejamento mais assertivo", disse Rodrigo Neves.

Fernanda lembrou as realizações da Prefeitura nos últimos anos e reforçou que as comunidades vão iniciar uma nova fase de grande transformação nos próximos anos, com investimentos do município em moradia e urbanização, através do programa Vida Nova no Morro.