"Barbiezinha de Bangu" é presa por coordenar delivery de drogas no RJ

Uma mulher conhecida nas redes sociais como "Barbiezinha de Bangu", foi presa por tráfico de drogas nesta terça-feira (2), por policiais civis da 66ª DP (Piabetá). Ela estava foragida desde 2021.

Segundo a investigação, a mulher e seu companheiro vendiam entorpecentes por meio de um esquema de "delivery", onde transportavam as drogas escondidas no capacete usado pelo homem ou com a própria mulher.

Em 2019, já havia sido realizada uma ação policial na residência do casal, em Santa Maria Madalena, na região Serrana do Rio, onde foram encontrados entorpecentes e materiais para endolação.

Mesmo estando foragida desde 2021, a mulher não fazia questão de se esconder na internet, onde usava suas redes sociais para postar conteúdos fazendo apologia ao tráfico de drogas e publicar fotos ostentando armas de fogo.

A "Barbiezinha de Bangu" foi localizada por policiais civis em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.