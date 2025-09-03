"Barbiezinha de Bangu" é presa por coordenar delivery de drogas no RJ
Mulher estava foragida desde 2021
Uma mulher conhecida nas redes sociais como "Barbiezinha de Bangu", foi presa por tráfico de drogas nesta terça-feira (2), por policiais civis da 66ª DP (Piabetá). Ela estava foragida desde 2021.
Segundo a investigação, a mulher e seu companheiro vendiam entorpecentes por meio de um esquema de "delivery", onde transportavam as drogas escondidas no capacete usado pelo homem ou com a própria mulher.
Em 2019, já havia sido realizada uma ação policial na residência do casal, em Santa Maria Madalena, na região Serrana do Rio, onde foram encontrados entorpecentes e materiais para endolação.
Leia também:
A volta dos que não foram; Cuiabano retorna ao Botafogo por empréstimo
Kelly Key da apartamento luxuoso de presente pra filha
Mesmo estando foragida desde 2021, a mulher não fazia questão de se esconder na internet, onde usava suas redes sociais para postar conteúdos fazendo apologia ao tráfico de drogas e publicar fotos ostentando armas de fogo.
A "Barbiezinha de Bangu" foi localizada por policiais civis em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.