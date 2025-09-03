Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4597 | Euro R$ 6,3742
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

"Barbiezinha de Bangu" é presa por coordenar delivery de drogas no RJ

Mulher estava foragida desde 2021

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de setembro de 2025 - 19:15
Mulher foi presa por coordenar delivery de tráfico de drogas
Mulher foi presa por coordenar delivery de tráfico de drogas -

Uma mulher conhecida nas redes sociais como "Barbiezinha de Bangu", foi presa por tráfico de drogas nesta terça-feira (2), por policiais civis da 66ª DP (Piabetá). Ela estava foragida desde 2021. 

Segundo a investigação, a mulher e seu companheiro vendiam entorpecentes por meio de um esquema de "delivery", onde transportavam as drogas escondidas no capacete usado pelo homem ou com a própria mulher. 

Em 2019, já havia sido realizada uma ação policial na residência do casal, em Santa Maria Madalena, na região Serrana do Rio, onde foram encontrados entorpecentes e materiais para endolação. 

Leia também: 

A volta dos que não foram; Cuiabano retorna ao Botafogo por empréstimo

Kelly Key da apartamento luxuoso de presente pra filha

Mesmo estando foragida desde 2021, a mulher não fazia questão de se esconder na internet, onde usava suas redes sociais para postar conteúdos fazendo apologia ao tráfico de drogas e publicar fotos ostentando armas de fogo. 

A "Barbiezinha de Bangu" foi localizada por policiais civis em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. 

Tags:

campo grande Mulher presa Tráfico de drogas

Matérias Relacionadas