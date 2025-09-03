A volta dos que não foram; Cuiabano retorna ao Botafogo por empréstimo

Quatro dias após ser vendido, Cuiabano está de volta ao Botafogo. O Nottingham Forrest, da Premier League, aceitou a proposta de empréstimo do Alvinegro pelo lateral-esquerdo até o fim do ano. Após viajar para a Inglaterra e ser anunciado pelo novo clube, o jogador já é esperado no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4), para se reapresentar ao elenco botafoguense.

Cuiabano era um desejo antigo do Forrest, que já havia tentado contratar o jogador antes da Copa do Mundo de Clubes. A equipe tem como proprietário o empresário grego Evangelos Marinakis, que vem estreitando relações com John Textor. Inclusive, Cuiabano é o quinto jogador negociado entre as os clubes. O lateral se junta a Igor Jesus, Jair e John, como os atletas alvinegros que foram para a Inglaterra, já o volante Danilo, veio do Nottingham para o Botafogo.

Na tentativa de buscar uma contratação para subir a lacuna deixada pelo lateral-esquerdo, o clube tentou a contratação por empréstimo de Erik, atleta do Al Ain, mas o clube árabe rejeitou. Sem tempo para fechar com uma reposição devido ao fechamento da janela de transferências, o Alvinegro decidiu oferecer ao Forrest a proposta de empréstimo por Cuiabano até o fim do ano.

Leia também:

Polícia Civil prende terceiro envolvido em roubo à família Bolsonaro em Resende



Prefeitura de Niterói abre vistoria para táxis com fabricação em 2013 e 2014



Como o atleta não chegava para ser titular da equipe, o clube aceitou a proposta, mas fez algumas exigências. O Forrest passou uma cartilha para o lateral no Brasil, como cuidados alimentares, dieta específica, monitoramento de diferentes percentuais físicos e para que ele estude o inglês. O clube também exigiu ao Alvinegro que o jogador tenha uma minutagem mínima dentro de campo para manter o ritmo.

O time inglês entende que o jogador precisaria de tempo para se adaptar ao novo país, tanto dentro como fora de campo. A equipe também acabou de contratar o ucraniano Oleksandr Zinchenko, tetracampeão da Premier League, além de já ter o titular Nico Willians, que seguirá no clube. Com isso, Cuiabano chegaria para ser terceira opção momentaneamente.

Como o contrato com o novo clube foi assinado, o jogador receberá o salário com as novas cifras, sendo pagas pelo Botafogo, convertidas de libras para o real.