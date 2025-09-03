Theatro Municipal de Niterói recebe espetáculo musical de Altay Veloso nesta sexta-feira (5)
O artista apresenta o projeto 'Raízes de Resistência', que celebra a ancestralidade negra e homenageia a figura icônica de Zumbi dos Palmares
O Theatro Municipal de Niterói abre suas cortinas, nesta sexta-feira (5), às 20h, para receber Altay Veloso com seu espetáculo 'Raízes de Resistência', um projeto que celebra a ancestralidade negra e homenageia a figura icônica de Zumbi dos Palmares.
O artista, que é cantor, compositor, escritor brasileiro, teatrológo e multinstrimentista, também é autor de grandes sucessos gravados por Roberto Carlos, Alexandre Pires, Emilio Santiago, Alcione, Belo, Daniel, Leny Andrade, Pery Ribeiro, Xande de Pilares, com músicas nas principais novela da Rede Globo de Televisão.
Neste espetáculo, Altay Veloso irá apresentar um repertório que mistura ritmos afro-brasileiros com letras que contam histórias de resistência, luta e liberdade. O show também contará com elementos de teatro, arte visual, criando uma experiência imersiva e emocionante para o público.
"Raízes de Resistência" é um projeto que nasceu da paixão de Altay Veloso pela cultura afro-brasileira e sua determinação em preservar e compartilhar a história e a memória dos ancestrais africanos no Brasil.
"Quero que o público sinta a energia e a força da ancestralidade negra [...] quero que eles sejam transportados para um mundo de resistência e luta, mas também de beleza e celebração", disse Altay Veloso.
Serviço:
Altay Veloso | Raízes de Resistência
Data: 5 de setembro
Horário: 20h
Duração: 80 min
Local: Theatro Municipal de Niterói (Rua XV de Novembro, 35 - Centro de Niterói)
Classificação indicativa: Livre
Ingressos: R$ 60 (inteira)
Vendas pelo Fever, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói