Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro oferece 157 vagas para residência médica e multiprofissional

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) abriu as inscrições para o processo seletivo de residência médica e multiprofissional para 157 vagas de diferentes especialidades no estado do Rio de Janeiro. As inscrições vão até o dia 29 de setembro, às 17h. São 128 oportunidades para a residência médica em 14 unidades de saúde, e 29 vagas para a multiprofissional. Os residentes irão receber uma bolsa de apoio ao programa no valor de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos). A seleção será feita pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

“Esse é um importante passo para o fortalecimento do SUS no estado. Essa é uma oportunidade para que diferentes trabalhadores da saúde se aprimorem e aprendam com a prática. Nossas unidades estão de portas abertas para recebê-los e tenho certeza que é uma chance de muito crescimento. A educação transforma vidas”, destaca a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

A residência médica, oferecida em 14 unidades do estado, configura-se num programa de pós-graduação para médicos recém-formados, com foco no treinamento prático e teórico em uma especialidade, que, ao final do programa, lhe confere o título de especialista. Ao todo, são 128 vagas em diversos programas e especialidades, como anestesiologia; cirurgia cardiovascular e geral; clínica médica; ginecologia e obstetrícia; medicina Intensiva; neurocirurgia; ortopedia e traumatologia, endocrinologia e metabologia; eletrofisiologia e outros.

A residência multiprofissional oferece 29 vagas e busca formar profissionais com perfil de interdisciplinaridade e de integralidade, com habilitação de pós-graduação lato sensu. O programa de hematologia e hemoterapia seleciona residentes para o Hemorio, o de saúde cardiovascular para o Instituto Estadual Aloysio de Castro (IECAC). E os profissionais do programa de saúde da família atuarão na rede de Atenção Primária da Baixada Litorânea, em parceria com a Universidade Federal Fluminense.

Os editais completos com todos os detalhes dos certames estão disponíveis no endereço: https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/index_concursos.php?concurso=1022.

As inscrições podem ser feitas pelo link. Para residência médica, o valor é R$300. Já a taxa para os cargos multiprofissionais é R$150. Os candidatos podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, as condições podem ser conferidas nos editais.

As provas teórico-objetivas serão aplicadas no dia 26 de outubro, durante a manhã as da Residência Multiprofissional e à tarde da Residência Médica, em local a ser divulgado no dia 17 de outubro pela Fundatec.