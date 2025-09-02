Homem é preso por tráfico de drogas no Morro do Estado, em Niterói

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele entorpecentes e um rádio transmissor - Foto: Divulgação

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele entorpecentes e um rádio transmissor - Foto: Divulgação

Na noite desta segunda-feira (1º), policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizaram a prisão de um homem por tráfico ilícito de drogas no Morro do Estado, localizado na Rua Padre Anchieta, no Centro de Niterói.

De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina na área do Programa de Policiamento de Proximidade (PPC Estado), os agentes avistaram um suspeito que, ao notar a presença da viatura, tentou fugir em direção a uma residência abandonada.

A guarnição realizou um cerco e conseguiu deter o suspeito, de 30 anos, com 11 anotações criminais anteriores por furto. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele entorpecentes e um rádio transmissor. Ao revistarem o interior do imóvel, os agentes localizaram também um simulacro de pistola.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

