Shopping em Niterói recebe o maior festival de cafés especiais do Rio de Janeiro; Saiba mais

O shopping Plaza Niterói recebe, até o dia 7 de setembro, o Festival do Café, maior feira livre de cafés especiais do Rio de Janeiro. O evento, que reúne mais de 20 stands de cafés especiais e produtos artesanais, também promove oficinas e palestras sobre o universo do café e apresentações musicais. O evento é uma realização da Brasil na Xícara e a entrada é gratuita.

Entre os expositores, estão pequenos cafeicultores do estado e de outras regiões do Brasil, que apresentam versões da bebida com diferentes notas e métodos de produção. Além do café, o evento conta com produtos artesanais, produzidos no estado do Rio de Janeiro. Alguns dos stands oferecem degustação gratuita.

Alguns dos stands oferecem degustação gratuita | Foto: Divulgação

“Após o grande sucesso da primeira edição, nosso objetivo com este evento é valorizar e fortalecer o segmento de cafés especiais e conectar nosso público com as tradições e as raízes cafeeiras e produtores artesanais do nosso estado. Através de palestras e oficinas gratuitas, o público terá a oportunidade de trocar experiências e aprender mais sobre o café de alta qualidade.”, afirma Rayan Raison, gerente de marketing do shopping.

A agenda inclui palestras sobre a história e as curiosidades do café, oficinas de métodos de preparo da bebida, entre outros. Shows de jazz e bossa nova embalam a programação de sexta-feira, sábado e domingo.

O Festival do Café acontece entre de 29 de agosto e 7 de setembro, das 11h às 21h, na Praça de Eventos do Plaza Niterói. Os shows acontecem a partir das 19h, sexta, sábado e domingo.