Fundação Mudes oferece 260 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil; Confira

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 260 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (60), ciências contábeis (25) e comunicação social (4). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 16 vagas.

Leia também:

Gás gratuito: programa para baixa renda será lançado semana que vem

Faetec e Cisco oferecem curso on-line e gratuito na área de segurança digital



Há chances para estágio, são 196 no total e também 11 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 96 vagas. Sendo técnico em administração (22) e técnico em eletrônica (10). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 37 oportunidades.

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.