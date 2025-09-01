Presos criminosos que degolaram homem e jogaram o corpo na Baía de Guanabara

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com agentes do 15º BPM - Foto: Divulgação - PCERJ

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com agentes do 15º BPM - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio de agentes do 15º BPM, prenderam três narcoterroristas envolvidos no assassinato e na ocultação de cadáver de Wellington Cardoso dos Santos, no Parque Beira-Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles foram localizados na mesma comunidade.

O crime ocorreu em 2023 e as investigações apontaram que os criminosos, integrantes de uma facção criminosa, assassinaram a vítima de forma cruel, por degolamento, e jogaram o corpo na Baía de Guanabara.

Durante a investigação, ficou constatado que a vítima havia migrado para uma facção criminosa rival. Por esse motivo, ele foi "sentenciado" de morte e executado pelos criminosos. Na época dos fatos, o assassinato foi filmado e compartilhado, reafirmando o terror imposto pelos narcoterroristas à comunidade Beira-Mar.

Os policiais civis reuniram provas audiovisuais, reconhecimentos formais, declarações e outros elementos técnicos que individualizaram a conduta de cada investigado, culminando na captura dos criminosos nas imediações da comunidade Beira-Mar, onde estavam escondidos.

Os autores foram conduzidos à delegacia e responderão pelo crime de homicídio. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar, prender e responsabilizar os demais envolvidos na execução.