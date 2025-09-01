De novo? Bia Miranda anuncia fim do namoro com Gato Preto

O casal de influenciadores Bia Miranda e Gato Preto novamente movimentou as redes sociais neste fim de semana. Desde domingo (31), fãs já desconfiavam de uma crise no relacionamento, especialmente após perceberem que o casal havia deixado de se seguir nas redes sociais. Para completar, Gato Preto foi visto em uma festa em São Paulo sem a aliança, o que aumentou ainda mais os rumores.

Na madrugada desta segunda-feira (1), Bia Miranda confirmou o término do relacionamento através do Instagram. A influenciadora usou as redes sociais para comunicar a decisão de forma direta.

“Quero deixar claro aqui: eu e Samuel não estamos mais juntos. Não me mandem nada sobre”, escreveu.

Envolvimento em polêmicas

O casal, que tem a fama de terminar e voltar com o relacionamento de maneira frequente, esteve envolvido recentemente em um acidente de carro em São Paulo. Na ocasião, Bia e Gato Preto avançaram o sinal vermelho e bateram em um outro carro. Os dois teriam terminado o namoro logo em seguida e ele foi detido pela polícia, posteriormente, acompanhado de duas mulheres.

Dias depois, os dois reataram.