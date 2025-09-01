Atletas de Niterói vão representar o Time RJ em competição escolar nacional

Com a maior delegação de sua história - 183 estudantes-atletas, 32 técnicos, 6 dirigentes e 6 assistentes – a equipe do Time RJ embarca para Brasília no dia 8 de setembro com a missão de representar o Estado do Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude 2025 em todas as 19 modalidades. A competição será realizada entre os dias 10 e 25 de setembro e é voltada para atletas de até 17 anos.

No Wrestling, a cidade de Niterói estará representada por Bernardo Ribeiro Vale e, no atletismo, por Antônio Laurêncio dos Santos. Todos foram classificados após se destacar no JERJ 2025, etapa estadual que define os representantes do Rio de Janeiro para os Jogos da Juventude.

"O Time RJ simboliza o esforço de milhares de jovens que sonham alto, treinam duro e acreditam no poder transformador do esporte. Levar nossa maior delegação da história, com representantes em todas as modalidades, mostra que o trabalho em equipe entre Estado, municípios, escolas e federações está gerando frutos. Estamos orgulhosos e confiantes em cada atleta que vai vestir as cores do Rio de Janeiro em Brasília", ressaltou o secretário de Esporte e Lazer Rafael Picciani.

Em cerimônia no Palácio Guanabara, na última semana, o Time RJ recebeu das mãos do governador Cláudio Castro e do secretário Rafael Picciani todos os itens necessários para esta edição. Além da passagem aérea, o kit conta com o uniforme de passeio (bolsa de viagem personalizada com o nome, camisa, camiseta e bermuda), conjunto de agasalho, tênis, squeeze de hidratação, meia, sacochila, kit lanche de viagem e kit higiene. Já o COB, organizador do evento, custeia a hospedagem, alimentação e transporte durante a participação da equipe no evento.

Os Jogos da Juventude reúnem quase 5 mil jovens atletas de escolas públicas e privadas de todas as regiões do país para disputa de medalhas em 19 modalidades esportivas. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) para garantir a infraestrutura necessária para a realização deste, que é o maior evento multiesportivo do Brasil para atletas de até 17 anos. Desde 2000, a competição tem sido chave pra revelar craques do esporte no Brasil.

