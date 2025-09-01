Moradores são surpreendidos por sons de tiros e presença policial em Santa Catarina, SG

Populares que passavam pela Rua da Feira em Santa Catarina, São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (1), foram surpreendidos por sons de tiros e forte presença policial no local. Além das viaturas, que estavam alinhadas em fila, um blindado também pôde ser visto pelos moradores.

Moradores que levavam seus filhos para a escola no momento do tiroteio e demais transeuntes, foram orientados por agentes a sair rapidamente da via.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que, de acordo com agentes do comando do 7° BPM (São Gonçalo), houve um breve confronto durante uma ação de retirada de barricadas na Comunidade da Coréia. Até o momento, sem registro de feridos na ação.