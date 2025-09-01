Moradores são surpreendidos por sons de tiros e presença policial em Santa Catarina, SG
Os tiros foram ouvidos por populares que passavam pela Rua da Feira
Populares que passavam pela Rua da Feira em Santa Catarina, São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (1), foram surpreendidos por sons de tiros e forte presença policial no local. Além das viaturas, que estavam alinhadas em fila, um blindado também pôde ser visto pelos moradores.
Moradores que levavam seus filhos para a escola no momento do tiroteio e demais transeuntes, foram orientados por agentes a sair rapidamente da via.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que, de acordo com agentes do comando do 7° BPM (São Gonçalo), houve um breve confronto durante uma ação de retirada de barricadas na Comunidade da Coréia. Até o momento, sem registro de feridos na ação.