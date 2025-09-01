Policial militar dispara arma durante briga e acerta amigo por engano em Niterói

De acordo com informações, o cabo e o amigo estavam em um quiosque na orla no momento em que iniciou uma confusão na saída do local - Foto: Divulgação

A arma de um cabo da Polícia Militar foi apreendida após o agente, lotado no 16º BPM (Olaria), disparar para o chão e balear o próprio amigo. O caso ocorreu na Praia de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, na madrugada de domingo (31).

De acordo com informações, o cabo e o amigo estavam em um quiosque na orla no momento em que iniciou uma confusão na saída do local.

O cabo informou aos policiais do 12º BPM (Niterói), que teria reagido depois que alguém tentou tomar sua arma. Enquanto ocorria a confusão, o militar realizou um disparo em direção ao chão, porém, o projétil desviou da trajetória e atingiu o amigo.

O amigo do policial foi baleado na barriga e foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde continua internado em estado grave.

O cabo foi autuado pelo crime de lesão corporal. A Corregedoria da PM está investigando a ocorrência. Por meio de nota, a Secretaria da Polícia Militar confirmou o caso e informou que a corporação (12ºBPM) havia sido acionada para o caso de ferimento por arma de fogo, com envolvimento de policial de folga. As devidas medidas administrativas estão sendo tomadas.