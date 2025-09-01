PM prende cinco acusados de furto a estabelecimentos comerciais em Niterói e Maricá; vídeo!

O material apreendido foi encaminhado à delegacia junto aos autores do furto - Foto: Divulgação

Agentes do 12º BPM, durante patrulhamento nas cidades de Niterói e Maricá realizaram a prisão de cinco acusados de furto a estabelecimentos comerciais entre domingo (31) e segunda-feira (1).

Agentes da PAMESP, em patrulhamento preventivo na madrugada desta segunda-feira (1) na Avenida Sete de Setembro, em Icaraí, Niterói, realizaram a detenção de um casal (ambos em situação de rua) furtando fios de cobre do ar-condicionado de um estabelecimento comercial.

A mulher confessou o furto e afirmou que o homem cortou as tubulações de ar condicionado. Enquanto isso, o mesmo, em sua versão, declarou conhecê-la e afirmou ter ingressado no estabelecimento apenas para utilizar o banheiro.

Diante dos fatos, os dois autores foram conduzidos, juntamente com o material apreendido (2 quilos de fios de cobre) inicialmente à 77ª DP (Icaraí) e, posteriormente, à 76ª DP (Centro), onde foram autuados em em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo presos.





Já em Maricá, policiais em patrulhamento preventivo na RJ-106, Rodovia Amaral Peixoto, em Itapeba, receberam a solicitação de uma vítima que teve o seu galpão invadido por três indivíduos que furtaram seus materiais de obra (1 bomba d’água caneta e 40 metros de fio elétrico).

Após varredura na localidade, a equipe conseguiu deter os três acusados, que carregavam os materiais subtraídos. Diante dos fatos, os agentes encaminharam as partes juntamente com os materiais recuperados à 82ª DP (Maricá) para registro, onde os autores foram autuados em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo presos.