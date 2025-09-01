PM é morto em operação no Chapadão

Equipes do Comando de Operações Especiais fazem ação na área controlada por facção criminosa - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Equipes do Comando de Operações Especiais fazem ação na área controlada por facção criminosa - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Uma operação no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte, resultou na morte de um policial militar após ser baleado, na manhã desta segunda-feira (1º).

O militar foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que o paciente já chegou na unidade sem vida.

Equipes do Comando de Operações Especiais (COE), fazem uma operação na localidade, que é controlada pelo Comando Vermelho (CV), para reprimir a ação dos criminosos ligados a brigas territoriais e, também em roubos de veículos e de cargas, conforme informou a Polícia Militar.

Até o momento não há mais informações sobre prisões ou apreensões.