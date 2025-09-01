PM é morto em operação no Chapadão
O policial chegou a ser levado para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, mas já chegou sem vida
Uma operação no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte, resultou na morte de um policial militar após ser baleado, na manhã desta segunda-feira (1º).
O militar foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que o paciente já chegou na unidade sem vida.
Leia também:
Torcedores do Flamengo são flagrados no teto de ônibus na Ponte Rio-Niterói
Fernanda Paes Leme se revolta após nota e eliminação no ‘Dança dos Famosos’
Equipes do Comando de Operações Especiais (COE), fazem uma operação na localidade, que é controlada pelo Comando Vermelho (CV), para reprimir a ação dos criminosos ligados a brigas territoriais e, também em roubos de veículos e de cargas, conforme informou a Polícia Militar.
Até o momento não há mais informações sobre prisões ou apreensões.