Fernanda Paes Leme se revolta após nota e eliminação no ‘Dança dos Famosos’

Em meio às lágrimas, a atriz Fernanda Paes Leme foi eliminada, junto com Cátia Fonseca, do “Dança dos Famosos”, quadro do programa Domingão com Huck, neste domingo (31).

Nos bastidores do programa, que foi gravado no último domingo (28), Fernanda Paes Leme demonstrou sua revolta ao não aceitar a nota de Milton Cunha, jurado fixo do quadro.

Depois da eliminação, a famosa foi para o camarim muito irritada e alegou que não queria permanecer nos estúdios com os colegas de elenco, para evitar ser grosseira. Fê Paes Leme revelou que está abalada por ter sido a primeira eliminada da competição, pois estava se dedicando à ‘Dança dos Famosos’.

O esperado nos bastidores era que Nicole Bahls fosse a primeira eliminada, por causa de seu desempenho irregular nas outras semanas. Entretanto, a ex-panicat ao dançar ao som do rock mudou completamente o cenário e garantiu a terceira colocação entre as oito duplas que disputavam.

A atriz e Cátia Fonseca ficaram na lanterninha, sendo a penúltima e a última, respectivamente, e foram eliminadas do quadro.