Torcedores do Flamengo são flagrados no teto de ônibus na Ponte Rio-Niterói

Motoristas que trafegavam pela Ponte Rio-Niterói, neste domingo (31), flagraram um ônibus com torcedores do Flamengo viajando no teto do veículo, que seguia em direção ao Rio de Janeiro. O grupo seguia para o Maracanã.

O Flamengo jogou neste domingo contra o Grêmio, pelo Brasileirão.

Nas redes sociais, foram publicadas imagens de inúmeros rubro-negros se arriscando nos 13 quilômetros da ponte que liga Niterói, na Região Metropolitana, ao Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Federal, a corporação foi informada sobre a ocorrência por volta das 13h de domingo. O ônibus foi identificado e teve uma autuação emitida por causa de infrações de trânsito. O motorista foi autuado no artigo 235, que prevê que conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo, com exceção dos casos devidamente autorizados, é infração grave. Nesse caso, já houve a aplicação de uma multa.

Por meio de nota, a Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, informou que foi comunicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre o ocorrido.

"Os envolvidos foram abordados por uma viatura da Polícia Federal, e a situação foi comunicada à Polícia Rodoviária Federal (PRF), autoridade competente para adotar as medidas cabíveis. As placas dos veículos envolvidos foram solicitadas para o devido registro da ocorrência".