Evento Cont in Rio reúne profissionais e estudantes de Contabilidade em São Gonçalo
Esta edição marca a primeira realização do projeto em São Gonçalo
Nos dias 4 e 5 de setembro, o Cont in Rio, realizado pelo SesconRJ com apoio do CRCRJ, chega a São Gonçalo com palestras, painéis e mentorias sobre temas essenciais para profissionais e estudantes da Contabilidade
São Gonçalo será palco de um dos maiores encontros da Contabilidade no estado, reunindo profissionais, estudantes, empresários e especialistas para dois dias de debates, networking e atualização profissional. O evento, intitulado Cont in Rio São Gonçalo, é realizado pelo SesconRJ com apoio do CRCRJ e acontece no ARES – São Gonçalo.
A programação está repleta de conteúdos atuais e estratégicos, com destaque para temas como Reforma Tributária, Contabilidade Pública, Carreira e Empreendedorismo Contábil, além de espaços para mentorias exclusivas e painéis temáticos.
Entre os palestrantes confirmados, Yasmim Monteiro, contadora geral do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora da Comissão de Contabilidade Pública do CRCRJ, vai apresentar “Contabilidade Pública com Propósito”, mostrando como unir transparência, eficiência e impacto social na gestão pública. Gabriel Quintanilha, advogado e professor da FGV, UERJ e EMERJ, especialista em Direito Tributário, trará a palestra “Impactos da Reforma Tributária”, com uma análise prática e estratégica das mudanças fiscais.
Já Alex Bill Jr., palestrante, empresário e psicanalista com mais de 2 milhões de seguidores nas redes, referência nacional em inclusão, autoestima e superação, vai inspirar o público com uma mensagem sobre propósito, empatia e coragem para transformar vidas e carreiras. A programação completa já está disponível nas redes do CRCRJ.
“Levar o Cont in Rio para diferentes regiões do estado é parte do nosso compromisso em democratizar o acesso a conteúdo de qualidade e fortalecer a classe contábil. São Gonçalo receberá um evento com pautas estratégicas para o presente e o futuro da profissão, conectando especialistas e promovendo trocas que beneficiam todo o setor”, afirma Rafael Machado, presidente do CRCRJ.
O Cont in Rio já reuniu mais de 4 mil participantes ao longo de 14 edições, consolidando-se como um dos principais encontros itinerantes da Contabilidade no Rio de Janeiro. Esta edição marca a primeira realização do projeto em São Gonçalo.
SERVIÇO:
Data: 4 e 5 de setembro de 2025
Horário: 9h às 18h
Local: ARES – Associação Recreativa e Esportiva de São Gonçalo
Endereço: Rua Sebastião Haroldo de Souza, 222 – Ilha das Flores, São Gonçalo
Público-alvo: Profissionais da Contabilidade, empresários, estudantes e especialistas do setor
Inscrições: bit.ly/continrio-saogoncalo
Grupo VIP: bit.ly/grupocontinriosaogoncalo