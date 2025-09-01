Maricá recebe Conecta no dia 2 de setembro com foco em inovação e desenvolvimento regional

Um dos destaques desta edição é a Rodada de Negócios promovida pelo Sebrae Rio - Foto: Divulgação

Um dos destaques desta edição é a Rodada de Negócios promovida pelo Sebrae Rio - Foto: Divulgação

No dia 2 de setembro, a cidade de Maricá recebe a edição do Conecta – Onde o mar encontra a inovação e o futuro do desenvolvimento regional, a partir das 9h, na Arena Barra de Maricá. O evento será aberto pelo presidente da FACERJ (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro) e do CDE Sebrae Rio, Robson Carneiro, ao lado do prefeito Washington Quaquá e de lideranças empresariais e institucionais, como o presidente do CREA-RJ, Miguel Fernandez.

A programação contará com painéis sobre empreendedorismo e desenvolvimento local, clusters produtivos, economia azul, turismo e logística portuária, consolidando o município como um polo de inovação e desenvolvimento regional. Entre os convidados confirmados estão representantes da Associação Comercial de Maricá, Sebrae, CREA-RJ, ICTIM e governo municipal.

Um dos destaques desta edição é a Rodada de Negócios promovida pelo Sebrae Rio, em um espaço exclusivo para gerar conexões estratégicas entre empreendedores, fornecedores e instituições financeiras. Os participantes terão a oportunidade de apresentar suas empresas, conhecer potenciais parceiros e acessar orientações sobre crédito e financiamento para impulsionar seus negócios.

Leia também:

Termina hoje o prazo para recursos do edital Cultura Viva em São Gonçalo

Fluminense e Santos empatam em partida morna na Vila Belmiro

Os empreendedores interessados nas vagas para a rodada de negócios devem preencher o formulário de participação clicando aqui.

Para se inscrever no evento, basta acessar o link: https://www.sympla.com.br/evento/conecta-marica/3075070

“Nosso objetivo com o Conecta é mostrar que quando a sociedade civil organizada, o poder público e os empresários se unem, surgem oportunidades concretas de negócios, inovação e crescimento regional. Maricá tem papel estratégico nesse movimento e estamos muito orgulhosos de trazer esta edição para a cidade”, afirma Robson Carneiro, presidente da FACERJ e do CDE Sebrae Rio.

Para o coordenador de Integração do Atendimento do Sebrae Rio, José Leoncio, “o Conecta representa uma grande rede de conexões entre agentes estratégicos de fomento, empresários e sociedade, unindo esforços para discutir cenários, estimular a produtividade, promover o desenvolvimento regional e gerar novos negócios”.

O Conecta Maricá é realizado pela FACERJ e pelo SEBRAE Rio, com patrocínio do Sistema OCB/RJ | SESCOOP/RJ e do CREA-RJ – O engenheiro do Rio de Janeiro; e apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – Governo do Estado do Rio de Janeiro; UNISUAM; ABEEMAR; ACM – Associação Comercial de Maricá; AgeRio; CACB; ICTIM; Secretaria de Turismo Comércio, Indústria e Mercado Interno; Prefeitura de Maricá; Codemar Maricá Desenvolvimento; e Fecomércio-RJ.

A última edição, o Conecta Volta Redonda & Barra Mansa, realizada em 27 de agosto, movimentou cerca de R$ 40 milhões em negócios, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio.

PROGRAMAÇÃO (sujeita a alterações)

ABERTURA INSTITUCIONAL – 14h

· Robson Carneiro – Presidente SEBRAE RJ & FACERJ

· Miguel Fernandez – Presidente do CREA

· Abdul Nasser – Superintendente SESCOOP RJ

· Marcelo Fiorini – Diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio

· Washington Quaquá – Prefeito de Maricá

· Delfim Moreira – Presidente Associação Comercial de Maricá

PAINEL 1: Palestra Magna – O Valor Econômico da Economia do Mar no Estado do Rio de Janeiro – 14h45

· Professor Alexandre Freitas – Professor Adjunto do Departamento de Economia da UFRRJ / Coordenador do CEEMAR

PAINEL 2: Clusters – Estratégia para o encadeamento produtivo e inovação – 15h

· Renato Regazzi – Chefe de Gabinete CDE Sebrae

· Delfim Moreira – Presidente Associação Comercial de Maricá

· Miguel Fernandes – Presidente CREA RJ

· Claudio Gimenez – Presidente ICTIM

PAINEL 3: Economia Azul: Turismo e Logística Portuária – 16h

· João Leal – Superintendente Portos e Terminais Seeneemar/RJ

· José Alexandre – Secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno de Maricá/RJ

· Representante Barcas Rio

· Marcelo Gomes – Diretor de Novos Negócios Codemar

PAINEL 4: Modelo Associativista e Cooperativista – 17h

· Mila Pimentel – Vice-presidente da AECG Rio & Vice-conselheira do CMEC

· Daiana Alves – Diretora-presidente da LibreCode

· Priscilla Canedo – Secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o CONLESTE (SEDRACON)

· Juliana Ventura – Coordenadora do Sebrae Leste Fluminense