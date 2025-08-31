Cantor sertanejo é executado a tiros dentro de casa

O caso está sob investigação da Polícia Civil e é tratado como execução - Foto: Reprodução

O caso está sob investigação da Polícia Civil e é tratado como execução - Foto: Reprodução

O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi morto com 12 tiros, dentro de casa na região do Bairro Santa Emília, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Segundo relatos de uma vizinho, por volta das 6h da manhã, homens armados invadiram a casa do cantor afirmando serem policiais.

Dentro da residência, os falsos policiais foram até o quarto onde o homem estava e atiraram contra ele.

Ramirez tinha passagens por tráfico de drogas e estupro. Ele havia deixado a prisão a menos de um mês, cumprindo prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica.

Antes de ser preso, Yuri teve uma carreira de ascensão no sertanejo, ele chegou a vender uma música para a dupla Munhoz e Mariano, que foi gravada e lançada ao público.

A polícia investiga a motivação do assassinato do cantor e tenta identificar os autores, que fugiram após o crime.