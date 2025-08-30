Guarda Municipal frustra tentativas de furto em prédios públicos e prende quatro pessoas

Agentes da Guarda Municipal prenderam quatro homens que tentaram furtar prédios públicos. Uma das ocorrência aconteceu ainda na tarde de quinta-feira (28), na Escola Municipal Jovita Maria de Jesus, no Gradim, que está desativada. Outro flagrante foi no antigo prédio da Prefeitura de São Gonçalo, localizado no Centro, no início desta madrugada de sexta-feira (29).

A prisão da última quinta-feira foi realizada após os agentes em patrulhamento serem acionados para averiguar pessoas furtando grades na instituição de ensino. Em parceria com policiais militares do Segurança Presente, buscas foram feitas nas proximidades, quando os agentes viram um caminhão com diversos materiais e grades de ferro na carroceria. O veículo foi, então, abordado.

Indagados sobre a origem do material, os homens que estavam no veículo informaram que os itens haviam sido adquiridos por terceiros, que teriam furtado a escola, por R$ 215,00. Os homens afirmaram que não cometeram o furto e que o material seria vendido para a reciclagem. Buscas foram feitas ao redor, mas os supostos vendedores do material não foram localizados.

Os três suspeitos foram detidos e levados para a 73ª DP (Neves) para esclarecer os fatos. Eles não possuem antecedentes criminais. Representantes da Secretaria de Educação do município estiveram na delegacia. Os três acusados foram presos por furto.

O segundo caso aconteceu durante o patrulhamento noturno, após câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagrarem um suspeito no prédio da antiga Prefeitura, no Centro, furtando cabos de energia elétrica. Ao perceber a presença dos agentes, o homem tentou fugir, sendo capturado após um cerco tático. Ele se feriu durante a tentativa de fuga e foi encaminhado ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSC), no bairro Zé Garoto, onde foi atendido e, em seguida, encaminhado para a 72ª DP (Mutuá).