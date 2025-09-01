Polícia Civil prende homem que atirou em entregador na Zona Oeste

Policiais civis da 32ª DP (Taquara), em ação conjunta com a Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), prenderam, neste domingo (31/08), o policial penal, identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou contra um entregador, no sábado (30/08). A motivação do crime teria sido a recusa da vítima em subir no prédio, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, para fazer a entrega.

De acordo com as investigações, José Rodrigo atirou após uma discussão. Na ocasião, o homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Após o fato, a 32ª DP começou a investigar e a arma do agente foi recolhida para perícia. A partir das análise das evidências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do agente.

Neste domingo, ao ver o cerco se fechar e após negociação com os agentes, o autor se apresentou na Cidade da Polícia, onde o mandado foi cumprido. A investigação está em andamento.