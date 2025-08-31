Fluminense e Santos empatam em partida morna na Vila Belmiro

Fluminense e Santos ficaram no empate por 0 a 0 na Vila Belmiro, em São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, morno e de poucas emoções, foi marcado por dois gols anulados do Santos, sendo um deles nos acréscimos do segundo tempo, frustrando a torcida santista.

O Santos tentou impor ritmo, explorando principalmente jogadas pelas laterais, mas encontrou dificuldades diante da defesa organizada do Fluminense. O time visitante se manteve compacto, apostando em contra-ataques ocasionais, mas sem criar grandes oportunidades de gol.

Os momentos mais destacados do confronto foram os lances anulados pelo árbitro. No segundo gol anulado nos acréscimos, a torcida santista protestou, mas o impedimento foi confirmado no VAR, selando o empate sem gols.

Com o resultado, ambas as equipes somam pontos importantes no Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na nona colocação com 28 pontos, enquanto o Santos luta contra o rebaixamento, na 15 colocação, com 22 pontos.