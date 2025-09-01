Termina hoje o prazo para recursos do edital Cultura Viva em São Gonçalo

Os recursos podem ser enviados até às 23h59 desta segunda-feira - Foto: Divulgação

Os recursos podem ser enviados até às 23h59 desta segunda-feira - Foto: Divulgação

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, por meio do Fundo Municipal de Cultura, informa que termina hoje o prazo para interposição de recurso do Edital Cultura Viva – Funcultura Nº 01/2025, voltado ao reconhecimento e premiação de coletivos e entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações culturais como Pontos de Cultura.

Os recursos podem ser enviados até às 23h59 desta segunda-feira, 1º de setembro, exclusivamente pelo e-mail: culturavivasg@gmail.com

O edital segue as diretrizes estabelecidas pela Lei Nº 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc – PNAB) e Lei Nº 13.018/2014 (Política Nacional de Cultura Viva) bem como os regulamentos do Decreto Nº 11.740/2023 e Portaria MinC Nº 80/2023, além de outras normativas pertinentes à PNCV e PNAB.

Leia também:

Namorado de influenciadora morre em acidente de carro na Av. Brasil

Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha

O Chamamento Público Nº 001/2025 Prêmio Cultura Viva: Territórios Gonçalenses é um incentivo do Governo Federal aos entes federativos, possibilitando à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SMTC) e ao Fundo Municipal de Cultura (FUNCULTURA) desenvolver a Rede Municipal de Pontos de Cultura de São Gonçalo.

Com recursos da PNAB, serão contemplados 46 prêmios, divididos em duas categorias: 23 prêmios para Coletivos Informais (identificados pelo CPF) e 23 prêmios para Entidades Culturais sem fins lucrativos (CNPJ). Os Coletivos Informais receberão R$ 20.000,00 cada, enquanto as Entidades sem fins lucrativos serão premiadas com R$ 40.000,00 cada, totalizando um investimento de R$ 1.380.000,00 no setor cultural do município.