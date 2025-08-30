Botafogo aceita proposta do Nottingham Forest por Cuiabano

Depois de oficializar a venda de John ao Nottingham Forest, o Botafogo também aceitou negociar o lateral-esquerdo Cuiabano com o time inglês. Os clubes se acertaram e agora a decisão está nas mãos do atleta, que se recupera de uma entorse no tornozelo.

Cuiabano já era um desejo antigo do clube inglês, que tentou incluí-lo na negociação que levou Jair e Igor Jesus para a equipe.

Com o ok do Botafogo, a decisão de uma transferência cabe a Cuiabano. Anteriormente, o jogador se interessou em uma ida para a Inglaterra, mas esbarrou em questões salariais com o Forest.

Cuiabano é reserva de Alex Telles, mas é tido como um 12° jogador da equipe Alvinegra. Ao todo, disputou 60 jogos pelo Botafogo, desde que foi contratado em 2024, com sete gols marcados e sete assistências.

O proprietário do Nottingham Forest é o grego Evangelos Marinakis. Os negócios entre ele e John Textor não são uma novidade. Os dois empresários já movimentaram mais de R$ 700 milhões entre clubes de suas redes desde 2024.

O grego, inclusive, pode ser a salvação de Textor no imbróglio da Saf botafoguense, com possíveis investimentos para a realização da recompra do clube.