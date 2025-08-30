Empresário que matou gari em BH é indiciado por três crimes

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, indiciado pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, irá responder por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça. Se condenado, a pena do empresário pode chegar a 35 anos de prisão.

O crime aconteceu no dia 11 de agosto, após o empresário se irritar com a presença de um caminhão de lixo que bloqueava uma via. Em depoimento a polícia, Renê confessou que usou a arma de sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, contra Laudemir, que morreu após ser atingido nas costelas.

Laudemir e outros garis realizavam a coleta do lixo no bairro de Vista Alegre, quando Renê pediu que o caminhão fosse retirado da via para que ele pudesse passar com seu carro. Após uma breve discussão com a motorista, o empresário desceu do veículo e efetuou os disparos.

Leia também:

Oito pessoas estão foragidas após megaoperação da Polícia Federal



Morre o escritor Luis Fernando Veríssimo, aos 88 anos



A vítima chegou a ser socorrida e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Renê foi preso horas depois do crime, em uma academia de luxo.

A filha de Laudemir, uma adolescente de 15 anos de idade, entrou na justiça pedindo uma indenização de R$ 500 mil por danos morais, pensão alimentícia e custeio de tratamento psicológico.

A defesa também solicitou o bloqueou de até R$ 3 milhões de bens do empresário e da delegada para garantir o pagamento da indenização.

Já a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira está afastada das funções na Polícia Civil de Minas Gerais por 60 dias e segue sendo investigada pela Corregedoria por prevaricação.