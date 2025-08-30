Mulher registra ocorrência contra David Luiz; "Eu posso fazer você sumir"

A Justiça do Ceará expediu uma medida protetiva em favor da assistente social Karollainy Barbosa Cavalcante, que registrou um boletim de ocorrência contra o jogador David Luiz, por ameaça de morte e violência psicológica.

Segundo o boletim registrado no dia 23 de agosto, Karollainy recebeu mensagens no Instagram, atribuídas ao atleta, onde ele teria escrito: "Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir".

A vítima relatou ter sentido risco real de morte e comparou as ameaças com o caso de homicídio de Eliza Samudio.

"Na hora que eu li a ameaça, eu me senti em uma situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho", afirma um trecho do boletim de ocorrência.

Segundo o advogado de Karol, o primeiro contato do jogador com a assistente social foi através do Instagram, onde David convidou a mulher a ficar hospedada em um hotel de luxo em Fortaleza, com ele bancando as despesas.

Conforme a defesa, o atleta teria realizado uma proposta da realização de um trisal para a mulher e após a recusa as ameaças começaram.

Karol passou a ser perseguida na capital e precisou trocar constantemente de hotel antes de retornar à sua cidade de origem com seu filho de seis anos. Há documentação que comprova que David Luiz frequentava o mesmo estabelecimento, conforme afirmação da equipe de defesa.

A assessoria de imprensa do jogador divulgou nota em que ele nega os fatos e destaca que todas as medidas jurídicas estão em curso.

David Luiz, de 38 anos, deixou o Fortaleza no início de agosto e se transferiu para o Pafos, do Chipre.