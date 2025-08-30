Morre o escritor Luis Fernando Veríssimo, aos 88 anos

O escritor Luis Fernando Veríssimo morreu aos 88 anos de idade, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na madrugada deste sábado (30). A morte foi em decorrência a complicações de uma pneumonia.

O escritor estava internado desde o dia 11 de agosto. Luis tinha parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, ele sofreu um Acidente Cárdio Vascular (AVC) e enfrentava dificuldades motoras e de comunicação desde então.

O escritor deixa a esposa, três filhos e dois netos.

Veríssimo nasceu em Porto Alegre, no dia 26 de setembro de 1936. Ele viveu parte da infância nos Estados Unidos porque o pai, Erico Verissimo, também escritor e um dos maiores nomes da literatura nacional, dava aulas de literatura brasileira nas universidades de Berkeley e de Oakland.

Luis começou a carreira trabalhando como revisor no jornal "Zero Hora", do Rio Grande do Sul, em 1966. Seu primeiro livro, "O Popular" foi lançado em 1970.

Ao todo, o escritor teve mais de 70 livros lançados e 5,6 milhões de cópias vendidas, entre crônicas, romances, contos e quadrinhos. Ele também chegou a escrever colunas para os jornais "O Estado de S.Paulo", "O Globo" e "Zero Hora".