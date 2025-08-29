Arrastão em Piratininga termina com quatro detidos e celulares recuperados

Com os acusados, os policiais recuperaram quatro celulares que haviam sido roubados minutos antes - Foto: Divulgação

Com os acusados, os policiais recuperaram quatro celulares que haviam sido roubados minutos antes - Foto: Divulgação

Um arrastão registrado na tarde desta quinta-feira (28), na Praia de Piratininga, na Zona Oceânica de Niterói, mobilizou equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar e da Operação Segurança Presente, resultando na prisão de quatro suspeitos e na recuperação de celulares roubados. A ação rápida trouxe alívio a banhistas e moradores que estavam na região.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi alertada por populares sobre um grupo de seis indivíduos que estaria praticando uma série de roubos na orla. Vítimas relataram que os suspeitos agiam em grupo, abordando transeuntes e levando principalmente telefones celulares.

Aparelhos recuperados | Foto: Divulgação

Com base nas informações sobre a direção tomada pelos assaltantes, foi iniciado um cerco com apoio da equipe da Operação Segurança Presente e da Moto Patrulha. Durante as buscas, quatro dos envolvidos foram localizados e detidos. Eles tinham idades de 16 a 20 anos.

Com os acusados, os policiais recuperaram quatro celulares que haviam sido roubados minutos antes.

Os detidos foram conduzidos inicialmente à 81ª Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro da ocorrência, e depois encaminhados à 76ª DP (Centro), onde permanecem à disposição da Justiça.