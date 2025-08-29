PM apreende drogas e granada durante operação na Vila Ipiranga, em Niterói

A operação levou à prisão de um suspeito por envolvimento com o tráfico de entorpecentes - Foto: Divulgação

A operação levou à prisão de um suspeito por envolvimento com o tráfico de entorpecentes - Foto: Divulgação

Uma ação da Polícia Militar realizada na tarde desta quinta-feira (28) resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e de uma granada na Comunidade da Vila Ipiranga, no bairro Fonseca. A operação levou à prisão de um suspeito por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, ao se depararem com indivíduos realizando a venda de entorpecentes, os suspeitos fugiram ao perceberem a aproximação dos agentes, abandonando parte do material ilícito. Um cerco foi montado e um dos envolvidos, identificado, de 20 anos, foi detido após pular o muro de uma residência, onde mais drogas foram encontradas.

Leia também:

Operação policial no Complexo do Salgueiro resulta em tiroteio e prisões; Vídeo!

Policial civil é baleado durante tentativa de assalto em São Gonçalo

Durante as buscas, os policiais apreenderam 336 invólucros de maconha, 22 pedras de crack, uma granada, um radiotransmissor e R$ 390,00 em espécie.

Além disso, os agentes localizaram um ponto de venda abandonado, onde havia mais material que teria sido dispensado pelos criminosos em fuga.

O acusado confessou fazer parte do tráfico de drogas da região e foi encaminhado à 78ª DP ( Fonseca).