Operação policial no Complexo do Salgueiro resulta em tiroteio e prisões; Vídeo!

Uma operação na manhã desta sexta-feira (28), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, levou à prisão de dois indivíduos. A ação foi coordenada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), e tem como principal objetivo capturar o terceiro suspeito envolvido no latrocínio que vitimou o policial civil Lucas Lopes Mourão, de 30 anos.





Durante a operação, dois homens foram detidos. Um deles possuía um mandado de prisão em aberto, enquanto o outro foi pego em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas. Apesar disso, o principal alvo da operação segue foragido.

Devido aos confrontos registrados nas primeiras horas da manhã, a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo suspendeu as aulas em escolas da rede pública localizadas nas imediações do Complexo do Salgueiro e do Jardim Catarina, por questões de segurança.

A operação continua com reforço policial na área, e novas diligências estão sendo realizadas. A população pode colaborar com informações sobre o paradeiro do suspeito, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia: 2253-1177.