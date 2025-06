Policial civil é baleado durante tentativa de assalto em São Gonçalo

Um investigador da Polícia Civil, lotado na delegacia de Rocha Miranda (40ªDP) foi baleado na cabeça, durante uma tentativa de assalto na Estrada do Pacheco, na altura do bairro Lagoinha, em São Gonçalo. O agente está internado em estado grave.

De acordo com informações iniciais, o policial estava de folga e dirigia um veículo Honda Fit, quando, por volta das 2h, foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta. O garupa teria batido com a arma no vidro do carro do agente, que ao perceber que seria assaltado reagiu.

O policial foi atingido por um disparo na cabeça. Os criminosos fugiram do local e, ainda conforme testemunhas, levaram a arma do agente.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Tores, no Colubandê, onde permanece internado em estado grave.

O carro do policial foi periciado e policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, estão investigando o caso.