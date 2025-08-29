Casal é preso por roubo em Niterói

Os agentes encontraram um homem e uma mulher portando paralelepípedos, ameaçando a vítima e outras pessoas que tentavam impedi-los de fugir - Foto: Divulgação

Na madrugada desta sexta-feira (29), um casal foi preso em flagrante por roubo a transeunte, em Niterói. O crime ocorreu por volta da 1h da manhã, na Praça do Rink, localizada na Rua Aurelino Leal, Centro.

Segundo informações, os policiais estavam em patrulhamento quando foram abordados por populares que pediam socorro. Eles relataram que uma pessoa havia acabado de ser assaltada e que os autores ainda estavam nas proximidades.

Ao chegarem ao cruzamento da Rua Aureliano Leal com a Rua Dr. Bormann, os agentes encontraram um homem e uma mulher portando paralelepípedos, ameaçando a vítima e outras pessoas que tentavam impedi-los de fugir. Durante a abordagem, os policiais notaram que a mulher se desfazia de uma faca com cabo amarelo, posteriormente reconhecida pela vítima como a arma usada no assalto.

Faca usada no crime | Foto: Divulgação

A vítima, contou que o acusado se aproximou pedindo dinheiro e, diante da recusa, sacou a faca e exigiu a entrega do celular. Após a entrega, a vítima foi amparada por populares, enquanto a comparsa tentava auxiliar na fuga e se desfazia da arma.

Durante a ação policial, outros moradores em situação de rua tentaram intervir para evitar a prisão dos autores, sendo necessário o uso de spray de pimenta para dispersar o grupo.

O celular foi localizado próximo a uma banca de jornal e entregue na 76ª DP (Centro). A dupla foi autuada em flagrante por roubo e permanece presa, à disposição da Justiça.

Furto de celular

Na noite de quinta-feira (28), um adolescente foi apreendido após furtar o celular de um transeunte na Avenida Quintino Bocaiuva, no bairro de São Francisco, em Niterói. O crime ocorreu por volta das 19h50, em frente a um restaurante.

Segundo a PM, a vítima, de 62 anos, teve seu aparelho celular subtraído de forma brusca por três indivíduos. Populares conseguiram conter um dos envolvidos, de 17 anos, enquanto os outros dois conseguiram fugir.

O acusado foi encaminhado inicialmente à 79ª DP e, posteriormente, à 76ª DP (Central de Flagrantes), onde ele permaneceu apreendido, autuado por furto qualificado. O celular da vítima foi recuperado.