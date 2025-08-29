Largo da Batalha recebe Prefeitura Móvel na próxima semana

Diversos setores da Prefeitura de Niterói estarão com funcionários na Praça Francisco da Cruz Nunes - Foto: Divulgação - Lucas Benevides

Diversos setores da Prefeitura de Niterói estarão com funcionários na Praça Francisco da Cruz Nunes - Foto: Divulgação - Lucas Benevides

A Prefeitura de Niterói vai levar diversos serviços para o Largo da Batalha, a partir da próxima segunda-feira (1). O projeto Prefeitura Móvel estará na Praça Francisco da Cruz Nunes, das 9h às 17h, para ouvir a demanda dos moradores da região e oferecer serviços como vacinação contra gripe e sarampo, emissão de segunda via de RG, cadastro no Poupança Escola, registro de casos de violência contra a mulher, entre outros atendimentos. Até sexta-feira (5), os moradores poderão usufruir de diversos serviços gratuitos perto de casa.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o bom gestor tem que estar nas ruas e ouvir a população.

“Não há ninguém melhor do que os próprios moradores para apontar demandas e sugerir soluções. O Prefeitura Móvel é uma ferramenta de escuta ativa e de ação direta. Estar no Largo da Batalha é uma oportunidade de ouvir de perto a população, oferecer serviços e construir soluções reais para os desafios do bairro e da cidade”, destacou o prefeito.

Diversos setores da Prefeitura de Niterói estarão com funcionários na Praça Francisco da Cruz Nunes (Rua Jornalista Sylvia Thomé, Largo da Batalha) para atender os cidadãos que quiserem tirar dúvidas, levar suas demandas e ainda aproveitar os serviços disponíveis.

Zona Norte – Em maio, mais de 2 mil pessoas foram atendidas pela Prefeitura de Niterói no projeto Prefeitura Móvel, que funcionou no Horto do Fonseca. A iniciativa levou diversos serviços públicos diretamente à população como vacinação contra gripe e sarampo, inscrição no programa Poupança Escola e consulta à Moeda Arariboia, entre outros.

Serviço: Prefeitura Móvel no Largo da Batalha

Data: 1 a 5 de setembro de 2025

Horário: 9h às 17h

Local: Praça Francisco da Cruz Nunes - Rua Jornalista Sylvia Thomé, Largo da Batalha