Polícia Civil faz buscas por criminosos que balearam investigador em São Gonçalo

Equipes da Polícia Civil estão patrulhando a região do bairro Lagoinha, em São Gonçalo, onde o investigador Lucas Lopes Mourão, de 30 anos, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira (14). Agentes da 40ª DP (Rocha Miranda), onde o policial é lotado, e da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) buscam por câmeras de segurança, testemunhas e informações que possam ajudar a identificar os autores do crime.

De acordo com as investigações, Lucas estava de folga e dirigia um veículo Honda Fit pela Estrada do Pacheco, quando, por volta das 2h, foi abordado por dois homens em uma motocicleta. O garupa teria batido com a arma no vidro do carro do agente. Ao perceber que seria assaltado, o policial reagiu e foi atingido por um disparo na cabeça.

Os criminosos fugiram do local e, segundo testemunhas, levaram a arma do investigador.

Lucas foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde permanece internado em estado grave.

O carro do policial já passou por perícia. A DHNISG segue com as investigações para identificar e localizar os suspeitos.